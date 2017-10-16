Карасин проведет в Ашхабаде региональное совещание послов РФ в Центральной Азии

Сергей Лавров выступает на XIX ВФМС. ВидеотрансляцияПолитика 16 октября, 11:50
Робот не болеет, не ходит на обедЭкономика и бизнес 16 октября, 11:30
Дагестан представил на выставке ВФМС футбольные мячи из серебра и сборники поэта ГамзатоваКультура 16 октября, 11:27
Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекордСпорт 16 октября, 11:04
Социал-демократы уступают центристам в преддверии выборов в парламент ЧехииМеждународная панорама 16 октября, 11:00
Представитель ФИСУ: Зимняя универсиада-2019 станет лучшей среди Студенческих игрНовости партнеров 16 октября, 10:48
Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без РоссииПолитика 16 октября, 10:48
В Челябинской области задержаны подозреваемые в хищениях нефти на 60 млн руб.Новости Урала 16 октября, 10:41
Ник Оболенский выступил в РАНХиГС с мастер-классом о лидерствеНовости партнеров 16 октября, 10:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин 18-19 октября в Ашхабаде проведет совещание послов РФ в государствах Центральной Азии. Об этом в понедельник сообщили в МИД РФ.
"В Ашхабаде 18-19 октября состоится "кустовое" совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии, которое пройдет под председательством статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, - сказали в МИД. - В совещании примут участие послы России в Республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбекистан, а также руководители ряда структурных подразделений Центрального аппарата МИД России".
По данным дипведомства, участники совещания проанализируют тенденции развития ситуации в регионе, а также рассмотрят задачи, связанные с реализацией договоренностей руководства России со странами Центральной Азии. "Отдельное внимание будет уделено вопросам кадрового и материально-технического обеспечения российских загранучреждений в государствах Центральной Азии", - добавили в министерстве.
Подобные совещания проводятся на периодической основе, предыдущее состоялось в Ташкенте в декабре 2013 года. Они связаны с необходимостью актуализации анализа и оценок эффективности внешнеполитической линии РФ на стратегически важных направлениях в регионе.