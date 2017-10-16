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Карасин проведет в Ашхабаде региональное совещание послов РФ в Центральной Азии

Политика
16 октября, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Участники встречи рассмотрят задачи, связанные с реализацией договоренностей руководства России со странами региона, сообщили в МИД РФ

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин 18-19 октября в Ашхабаде проведет совещание послов РФ в государствах Центральной Азии. Об этом в понедельник сообщили в МИД РФ.

"В Ашхабаде 18-19 октября состоится "кустовое" совещание послов Российской Федерации в государствах Центральной Азии, которое пройдет под председательством статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина, - сказали в МИД. - В совещании примут участие послы России в Республике Казахстан, Киргизской Республике, Республике Таджикистан, Туркменистане и Республике Узбекистан, а также руководители ряда структурных подразделений Центрального аппарата МИД России".

По данным дипведомства, участники совещания проанализируют тенденции развития ситуации в регионе, а также рассмотрят задачи, связанные с реализацией договоренностей руководства России со странами Центральной Азии. "Отдельное внимание будет уделено вопросам кадрового и материально-технического обеспечения российских загранучреждений в государствах Центральной Азии", - добавили в министерстве.

Подобные совещания проводятся на периодической основе, предыдущее состоялось в Ташкенте в декабре 2013 года. Они связаны с необходимостью актуализации анализа и оценок эффективности внешнеполитической линии РФ на стратегически важных направлениях в регионе.

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