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Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без России

Политика
16 октября, 10:48 дата обновления: 16 октября, 11:21 UTC+3

Глава МИД РФ подчеркнул, что процесс отразится на экономике и на политике

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Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Европейский союз сейчас все больше понимает, что без сотрудничества с Россией он будет терять влияние. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Европейский союз все больше начинает понимать, что в одиночку, без партнерства с Россией, он будет последовательно терять свое влияние и в экономике, и в политике", - сказал он.

По мнению министра, через десять лет роль России будет "весьма весомой", и это позволит ей стать одним из полюсов многополярного мира. "Россия будет объединять вокруг себя многих союзников, прежде всего своих соседей, в рамках большого Евразийского проекта, который предполагает развитие связей между Евразийским экономическим союзом (ЕврАзЭС) и китайской инициативой "Один пояс - один путь", - указал он. - Впоследствии также возможно вовлечение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран - участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)".

Дипломат выразил надежду, что тенденция к многополярности будет сохраняться и дальше. "Это объективная тенденция, на разных континентах появляются мощные державы с экономическим и политическим влиянием, - подчеркнул дипломат. - Надеюсь, она будет проявляться и дальше, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, немного поумнеют и не будут идти против течения истории".

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