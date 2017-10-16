Лавров уверен, что через 10 лет Россия будет играть весомую роль в мире

Сергей Лавров выступает на XIX ВФМС. ВидеотрансляцияПолитика 16 октября, 11:50
Робот не болеет, не ходит на обедЭкономика и бизнес 16 октября, 11:30
Дагестан представил на выставке ВФМС футбольные мячи из серебра и сборники поэта ГамзатоваКультура 16 октября, 11:27
Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА, обновив антирекордСпорт 16 октября, 11:04
Социал-демократы уступают центристам в преддверии выборов в парламент ЧехииМеждународная панорама 16 октября, 11:00
Представитель ФИСУ: Зимняя универсиада-2019 станет лучшей среди Студенческих игрНовости партнеров 16 октября, 10:48
Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без РоссииПолитика 16 октября, 10:48
В Челябинской области задержаны подозреваемые в хищениях нефти на 60 млн руб.Новости Урала 16 октября, 10:41
Ник Оболенский выступил в РАНХиГС с мастер-классом о лидерствеНовости партнеров 16 октября, 10:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Роль России в мире через 10 лет будет весомой. Уверенность в этом выразил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
"Я убежден, что роль России через 10 лет будет весьма весомой, - отметил он. - Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности, а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы - экономические, финансовые, и с финансовой и экономической мощью приходит и политическое влияние, лет через 10, я думаю, эта объективная тенденция будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории".
Как подчеркнул Лавров, "одним из полюсов многополярного мира, без всяких сомнений, будет Россия". "Россия будет объединять вокруг себя многих союзников", - заключил он.