Лавров уверен, что через 10 лет Россия будет играть весомую роль в мире

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Роль России в мире через 10 лет будет весомой. Уверенность в этом выразил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Я убежден, что роль России через 10 лет будет весьма весомой, - отметил он. - Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности, а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы - экономические, финансовые, и с финансовой и экономической мощью приходит и политическое влияние, лет через 10, я думаю, эта объективная тенденция будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории".

Как подчеркнул Лавров, "одним из полюсов многополярного мира, без всяких сомнений, будет Россия". "Россия будет объединять вокруг себя многих союзников", - заключил он.