Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров уверен, что через 10 лет Россия будет играть весомую роль в мире

Политика
16 октября, 11:10 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 16, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что в будущем появится тенденция к многополярному миру, где Россия займет уверенное положение

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Роль России в мире через 10 лет будет весомой. Уверенность в этом выразил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на панельной дискуссии "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир" в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Смотрите также

Лавров: решение каталонского вопроса должно быть найдено в рамках конституции Испании

Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без России

Лавров считает ВФМС благоприятной площадкой для налаживания дружеских связей

"Я убежден, что роль России через 10 лет будет весьма весомой, - отметил он. - Мы надеемся, что через 10 лет тенденция к многополярности, а это объективная тенденция, когда на разных континентах появляются новые мощные державы - экономические, финансовые, и с финансовой и экономической мощью приходит и политическое влияние, лет через 10, я думаю, эта объективная тенденция будет гораздо больше проявляться, и те, кто сейчас пытаются ее остановить и сохранить одностороннее доминирование, я думаю, они к тому времени все-таки немножко поумнеют и не будут идти против течения истории".

Как подчеркнул Лавров, "одним из полюсов многополярного мира, без всяких сомнений, будет Россия". "Россия будет объединять вокруг себя многих союзников", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
3
СК проверит информацию об отказе скорой приехать к Дмитрию Марьянову
4
Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без России
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить данные ФСБ
7
"Технопромэкспорт" намерен подать иск к Siemens о признании недействительной части сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама