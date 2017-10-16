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Бюллетень "Президентский контроль" перестанет выходить с 2019 года

Политика
16 октября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Соответствующим указом Владимир Путин отменил распоряжение Бориса Ельцина от 24 сентября 1993 года, которым было учреждено издание

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Информационный бюллетень "Президентский контроль" перестанет выпускаться с 1 января 2019 года. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Этим документом глава государства отменил распоряжение президента РФ Бориса Ельцина от 24 сентября 1993 года, которым было учреждено издание.

Основными задачами бюллетеня являются систематическое освещение деятельности центральных и региональных контрольных органов по практическому осуществлению президентского контроля, обобщение опыта контрольной работы, оказание методической помощи. Редакция бюллетеня была создана в структуре издательства "Юридическая литература". Согласно информации с сайта издательства, информационный бюллетень "Президентский контроль" выходит ежемесячно. "В нем публикуются официальные документы, регламентирующие деятельность контрольных органов государства, авторские материалы, рассказывающие о работе Главного контрольного управления президента Российской Федерации, контрольных органов, действующих при главах администраций на местах, а также министерств и ведомств, осуществляющих контрольные функции на территории страны, - отмечается в сообщении. - Данное издание имеет целью способствовать развитию системы контроля в России, оказывать помощь работникам в повышении своих профессиональных знаний".

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