Сергей Лавров выступает на XIX ВФМС. Видеотрансляция

Представители 73 стран приняли участие в забеге на 2017 метров на фестивале в СочиСпорт 16 октября, 11:53
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Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает перед участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Открытие фестиваля состоялось 15 октября в Олимпийском парке. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.