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Сергей Лавров выступает на XIX ВФМС. Видеотрансляция

Политика
16 октября, 11:50 UTC+3

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает перед участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

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Ruptly

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает перед участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. 

Открытие фестиваля состоялось 15 октября в Олимпийском парке. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

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