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Матвиенко на встрече с депутатами КНДР попытается пригласить их к диалогу с Южной Кореей

Политика
16 октября, 12:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, октября. /ТАСС

Спикер Совфеда добавила, что ей понравился призыв Сеула к Пхеньяну вернуться за стол переговоров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что на встрече с парламентариями КНДР попытается убедить их провести переговоры с коллегами из Южной Кореи.

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"Сегодня у меня будет встреча с парламентской делегацией Северной Кореи. Надежды на успех большой нет, но я попытаюсь объяснить [им], изложить позицию [РФ], чтобы они все-таки согласились провести такую встречу [c делегацией Южной Кореи]", - заявила Матвиенко в понедельник в ходе переговоров с председателем Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном на полях 137-й ассамблеи МПС.

Спикер Совфеда отметила, что ей понравился призыв делегации Южной Кореи к КНДР вернуться за стол переговоров, который прозвучал накануне с трибуны ассамблеи МПС. "Мне кажется, это важно, что в рамках ассамблеи участвуют обе делегации и что есть возможность высказать свои точки зрения. Конечно, хотелось бы, чтобы парламентские делегации показали пример, сели за стол переговоров, хотя бы обменялись позициями и создали основу в перспективе для более углубленных переговоров на парламентском уровне", - сказала она.

Матвиенко добавила, что Россия резко осуждает действия КНДР по развитию военной ядерной программы и призывает все мировое сообщество строго выполнять все резолюции Совета Безопасности ООН.

Мы резко осуждаем действия Северной Кореи по развитию программы ядерного вооружения, испытания, которые они проводят, и призываем все мировое сообщество строго выполнять соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН", - сказала она.

Кроме того, Матвиенко добавила, что "Россия, как и другие члены Совета Безопасности, поддержала в том числе и последнюю резолюцию, которая была принята СБ ООН".

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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