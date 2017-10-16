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Путин поздравил Жээнбекова по случаю его избрания президентом Киргизии

Политика
16 октября, 12:26 UTC+3

Президент России подчеркнул авторитет нового киргизского лидера и его вклад в развитие республики

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизии. Как сообщает пресс-служба Кремля, "в телеграмме глава российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
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