Путин поздравил Жээнбекова по случаю его избрания президентом Киргизии

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Сооронбаю Жээнбекову по случаю его избрания президентом Киргизии. Как сообщает пресс-служба Кремля, "в телеграмме глава российского государства подчеркнул, что итоги голосования подтвердили высокий авторитет, которым Жээнбеков пользуется среди соотечественников, и свидетельствуют о признании его заслуг в решении актуальных вопросов социально-экономического развития Киргизии".

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