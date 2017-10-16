Матвиенко готова посетить Южную Корею в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила согласовать сроки ее визита в Южную Корею в следующем году в ответ на приглашение спикера парламента Чон Се Гюна посетить страну.

Южнокорейский парламентарий обратил внимание на активное развитие диалога Москвы и Сеула на высшем уровне и по линии министерств иностранных дел. "Хотелось бы, чтобы и парламентские связи стали более активными", - отметил Чон Се Гюн. "Приезжайте в Корею", - обратился он к Матвиенко.

Спикер Совфеда поблагодарила своего собеседника за приглашение и отметила, что уже не раз бывала в Южной Корее. "Давайте попробуем организовать такой визит в следующем году, согласуем по дипломатическим каналам удобные обеим сторонам сроки", - сказала она в ходе встречи с Чон Се Гюном на полях 137-й ассамблеи Межпарламентского союза.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия придает большое значение сотрудничеству с Южной Кореей.

"Мы придаем большое значение развитию сотрудничества между Россией и Южной Кореей. Считаем [Южную Корею] очень важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала она.

По словам спикера, [есть] постоянный диалог на разных уровнях, расширяется сотрудничество между регионами России и регионами Южной Кореи. Матвиенко также отметила, что очень важной и содержательной была встреча глав двух государств. "Я полагаю, задача парламентов - своими действиями реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне", - заключила политик.