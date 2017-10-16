Россия продолжит поощрять Иракский Курдистан и Багдад к диалогу

СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Россия продолжит поощрять Иракский Курдистан и центральное правительство страны к началу диалогу для разрешения всех спорных вопросов. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на первом Глобальном форуме молодых дипломатов в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

"Будем продолжать поощрять стороны к тому, чтобы они договорились о том, как жить дальше, учитывая все аспекты этой ситуации, в том числе аспект региональный, - сказал он. - Курдская проблема волнует не только напрямую Ирак, но и Иран, Сирию, Турцию. В интересах спокойствия в регионе, где и так хватает раздражителей, важно найти общеприемлемое решение".

Глава МИД РФ добавил, что Россия выступает за скорейшее достижение договоренности "о том, как дальше будет продолжаться проживание в одном государстве всех тех, кто живет в Ираке". "К сожалению, в свое время не было предпринято достаточно усилий, чтобы решить две главные проблемы, которые остались подвешены: как распоряжаться доходами от нефти, и каков статус Киркука, - продолжил министр. - Стремление отложить их на потом оказалось не очень благоприятным для спокойного развития иракского государства".

При этом Лавров отметил, что Россия поддерживает экономические связи с Иракским Курдистаном, и в Багдаде о них хорошо известно.

"Мы имеем хорошие отношения и с Багдадом, и с Эрбилем, - сказал он. - Контакты, которые предполагают экономические проекты с Курдистаном, не являются тайной для правительства в Багдаде".

Глава МИД РФ также заявил, что вооруженные столкновения между курдскими отрядами "пешмерга" и армией Ирака противоречат интересам иракского народа, Россия относится к ним отрицательно.

"Позиция в отношении столкновений у нас отрицательная, - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о столкновениях между курдами и иракской армией утром в понедельник. - Мы считаем, что это противоречит интересам всего иракского народа".

Как сообщил 16 октября телеканал Al Sumaria, на юге Киркука между отрядами "пешмерга" и правительственными силами были зафиксированы боестолкновения. Источники сообщили, что в других районах также "были слышны звуки спорадических перестрелок". Представитель иракской армии опроверг сообщения о столкновениях.

9 октября премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади, который одновременно является и главнокомандующим, отдал распоряжение правительственным силам восстановить безопасность и стабильность в провинции Киркук совместно с "пешмерга" и при сотрудничестве с местным населением. Ранее иракский премьер заявил, что контроль над спорными территориями (между Ираком и Иракским Курдистаном) будет осуществляться "совместно федеральными и местными силами под руководством центральных властей в Багдаде".

Как передало иракское телевидение, в настоящий момент правительственные силы контролируют "значительную часть провинции Киркук".