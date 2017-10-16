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Путин обсудит с губернатором Курской области положение дел в регионе

Политика
16 октября, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Дмитрий Песков отметил, что встреча будет публичной

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит с губернатором Курской области Александром Михайловым положение дел в регионе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня президент работает в Сочи, у него достаточно рутинный рабочий график: внутренние совещания, встречи. Публичной будет региональная встреча, Путин продолжит заниматься региональной проблематикой. Будет его встреча с губернатором Курской области Александром Михайловым", - сказал Песков.

Он отметил, что на встрече традиционно планируется обсудить положение дел в регионе.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Михайлов, Александр Николаевич
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