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Кремль будет рад видеть Макрона гостем ПМЭФ-2018

Политика
16 октября, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что площадка рассматривается в качестве одного из вариантов для контакта президентов РФ и Франции

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль будет рад видеть президента Франции Эмманюэля Макрона гостем Санкт-Петербургского международного экономического форума в 2018 году. "Мы будем рады видеть президента Франции в качестве гостя этого авторитетного международного форума [ПМЭФ]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прорабатывается возможность участия президента Франции в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - заявил он. Песков напомнил, что эта площадка рассматривается в качестве одного из вариантов для контакта Макрона с президентом России. Вопрос о том, намерен ли Макрон посетить форум, представитель Кремля переадресовал в Париж. Он напомнил, что в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники уже появилась информация о том, что такой визит состоится.

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Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич
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