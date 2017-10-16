Кремль будет рад видеть Макрона гостем ПМЭФ-2018

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Кремль будет рад видеть президента Франции Эмманюэля Макрона гостем Санкт-Петербургского международного экономического форума в 2018 году. "Мы будем рады видеть президента Франции в качестве гостя этого авторитетного международного форума [ПМЭФ]", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прорабатывается возможность участия президента Франции в Санкт-Петербургском экономическом форуме", - заявил он. Песков напомнил, что эта площадка рассматривается в качестве одного из вариантов для контакта Макрона с президентом России. Вопрос о том, намерен ли Макрон посетить форум, представитель Кремля переадресовал в Париж. Он напомнил, что в ряде СМИ со ссылкой на анонимные источники уже появилась информация о том, что такой визит состоится.