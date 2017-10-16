Андрей Никитин сформировал новое правительство Новгородской области

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сформировал новый состав регионального правительства, прежнее сложило полномочия после вступления в должность главы области.
"Новый состав сформирован 15 октября. В него вошли губернатор Новгородской области, заместители губернатора и руководители региональных департаментов - число членов правительства не изменилось и составляет 18 человек. Расходы на деятельность высшего исполнительного органа государственной власти региона не увеличены", - говорится в сообщении пресс-службы правительства в понедельник.
В состав правительства вошли первые заместители губернатора Сергей Сорокин и Вероника Минина, заместители Александр Дронов, Ольга Колотилова, Игорь Верходанов, Тимофей Гусев, Евгений Богданов и Мария Пантелейчук. При этом губернатор перераспределил полномочия между своими заместителями. Сорокин будет координировать работу органов государственного управления, внутреннюю политику, вопросы информатизации и развития цифровой экономики, предоставления государственных и муниципальных услуг, обеспечение деятельности губернатора и регионального правительства. В полномочиях Мининой будет взаимодействие с федеральными органами власти по приоритетным проектам развития региона, организация международного и межрегионального сотрудничества, анализ исполнения на территории региона майских указов президента РФ.
Куратор дорожно-транспортной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Александр Дронов дополнительно будет курировать вопросы ценовой и тарифной политики, охраны культурного наследия. Ольга Колотилова будет отвечать за социальный блок вопросов, Евгений Богданов - за экономику, финансы, промышленность и торговлю, Тимофей Гусев - сельское и лесное хозяйство, экологию, Игорь Верходанов - вопросы безопасности, Мария Пантелейчук - работу в сферах культуры, туризма и спорта, деятельность органов ЗАГС и мировых судей.
Ряд глав департаментов назначены в качестве исполняющих обязанностей до проведения открытого конкурса. Ранее губернатор объявил об открытом отборе в правительство Новгородской области на позиции руководителей отраслевых блоков по экономике, культуре, охотничьему хозяйству и рыболовству. По его словам, отбор будет вести специальная комиссия из наиболее авторитетных новгородцев в этих отраслях. Сам губернатор затем будет выбирать из одного-трех претендентов.