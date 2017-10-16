Посол РФ: обстановка на Корейском полуострове вызывает беспокойство

ПХЕНЬЯН, 16 октября. /ТАСС/. Ситуация на Корейском полуострове вызывает самое серьезное беспокойство и заставляет обдумывать различные варианты ее дальнейшего развития, однако сохраняется надежда на благоразумие противоборствующих сторон, которые осознают, на краю какой пропасти находятся, и исключат военный вариант решения проблемы. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"В этой связи крайне своевременным стал российский поэтапный план корейского урегулирования. Первой своей фазой он предусматривает так называемое двойное замораживание: КНДР приостанавливает свои ракетно-ядерные испытания, а американцы и их союзники как минимум значительно снижают масштабы военных учений, которые они здесь проводят на регулярной основе, - подчеркнул дипломат. - После этого последуют новые шаги, их перечень положен на бумагу и сейчас лежит на столе в Пхеньяне и Вашингтоне".

По его словам, Россия настойчиво призывает всех партнеров серьезно отнестись к ее инициативе. "Конечно, план, может быть, не идеален, изъяны могут быть у любой программы, особенно когда речь идет о такой сложной ситуации, в которой оказался Корейский полуостров. Но надо с чего-то начинать", - сказал Мацегора.

"Надо остановиться, осмотреться по сторонам, понять, что, по сути дела, мы уже подошли к критической точке, - продолжил он. - Наша общая задача состоит в том, чтобы избежать катастрофы. Она не должна случиться, учитывая мощь военных группировок, которые здесь друг другу противостоят".

"Мы поддерживаем постоянные контакты с нашими корейскими партнерами, это и есть основная задача российского дипломатического представительства в КНДР. Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо неоднократно встречался с [российским коллегой] Сергеем Викторовичем Лавровым, в том числе в августе сего года на полях регионального форума АСЕАН (Ассоциации государств Юго- Восточной Азии - прим. ТАСС) в Маниле. Они, как мне представляется, при всех расхождениях в позициях все же находят общий язык, слышат друг друга. Это очень важно", - заявил Мацегора.