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Доклад клуба "Валдай": США исчерпали возможности проводить курс на доминирование в мире

Политика
16 октября, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

При этом эксперты отметили, что США "остались сильнейшей в военном и экономическом отношении державой"

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Вашингтон исчерпал возможности проводить курс на полноценное мировое доминирование. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", текст которого опубликован на его сайте в понедельник.

"Соединенные Штаты исчерпали возможности проводить курс на полноценное мировое доминирование, однако остались сильнейшей в военном и экономическом отношении державой, - отмечают эксперты. - США начали фундаментальный переход от "глобальной ответственности" и универсалистского гегемонизма к положению "великой державы", сосредоточенной прежде всего на собственных интересах, внутриполитических соображениях, а не на задачах обеспечения международного порядка в целом". По оценкам политологов, тем самым внутренние сложности США начинают угрожать остальному человечеству.

При этом президент США Дональд Трамп является "не причиной, а лишь утрированным проявлением объективной тенденции".

Действия Вашингтона и Лондона создают проблемы и для их союзников, поскольку США и Великобритания продемонстрировали, что готовы ставить национальные интересы выше коллективных обязательств.

"Принцип "Америка превыше всего", порожденный обострением противоречий внутри американского общества, становится универсальным императивом, - обращается внимание в докладе. - Оставшиеся без классного руководителя ученики наотмашь соревнуются, кто лучше выполнит свое "домашнее задание".

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