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Доклад клуба "Валдай": ФРГ выходит на позиции лидера в ЕС вопреки собственному желанию

Политика
16 октября, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Эксперты считают, что Берлин должен взять на себя ответственность за изменения в Евросоюзе

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Германия, вопреки собственному желанию, выходит на позиции лидера в ЕС, что, однако, не встречает поддержки большинства граждан страны. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", опубликованном на сайте клуба в понедельник.

"Европейский союз стоит перед необходимостью переосмыслить интеграционный проект. Даже преодолев рано или поздно системный кризис, ЕС в силу внутренних структурных особенностей вряд ли станет полноценным глобальным игроком, - считают эксперты. - Но его фактическое влияние, особенно на сопредельных территориях, останется значительным, что в условиях обостряющейся конкуренции ведет не к "экспорту стабильности", а к стимулированию конфликтов на европейской периферии".

В центр европейской трансформации авторы поместили Германию, которая "выталкивается на лидирующую роль отчасти вопреки собственным желаниям". "Сохранение и укрепление Европейского союза представляется германским политикам единственным способом обеспечить стабильное политическое и экономическое развитие своей страны, гарантией, что фатальный для них "германский вопрос" не проявится вновь, - отмечается в докладе. - Однако и здесь противоречие между внешними задачами и внутренним состоянием бросается в глаза".

В этой связи эксперты предлагают Берлину взять на себя ответственность за изменения в Евросоюзе, однако здесь, по их мнению, стоит учитывать настроения граждан ФРГ, которые, судя по результатам последних выборов, не особенно настроены на подобные перемены. "Большинство населения опасается, как бы отказ от статус-кво не случился к худшему, а не к лучшему", - говорится в докладе.

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Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
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