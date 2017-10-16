Доклад клуба "Валдай": дух потребления охватил сферу международных отношений

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Дух потребления охватил сферу международных отношений, двадцать первый век стал временем растущего потребления безопасности и спада ее "производства". Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", текст которого будет опубликован на его сайте.

"Дух потребления, свойственный современному обществу, охватил и сферу международных отношений, - указывается в докладе. - Двадцать первый век стал временем растущего потребления безопасности и спада ее "производства".

По словам экспертов, "деградация институтов безопасности происходила постепенно". "Удар по ним нанес отказ от уважения суверенитета и допущение вмешательства во внутренние дела государств по гуманитарно-политическим причинам, - считают политологи. - Следующим шагом стало распространение проектного подхода к отношениям - союзам, партнерствам, блокам. Апофеоза это достигло при Дональде Трампе, но сам принцип провозглашен много раньше министром обороны США Дональдом Рамсфельдом". Как указано в докладе, "причины сегодняшнего эгоизма не в осознании недостатка безопасности, когда каждому приходится быть самому за себя, а в ощущении ее избытка".

Уроки холодной войны

По мнению политологов, Холодная война "была неоднородным периодом, на разных отрезках фиксировалась различная динамика". В докладе указывается, что ее кульминацией стала "осень 1962 года, когда конфликт из-за намерения СССР разместить ядерное оружие на Кубе едва не привел к войне между Москвой и Вашингтоном". "Драматичность тогдашних событий придала им огромное "образовательное" значение, - уверены авторы доклада. - Противостоящие стороны осознали цену и возможные последствия столкновения, что заставило впредь действовать более осмотрительно, избегать ситуаций, которые могут вести к бесконтрольной эскалации. Речь шла не о примирении или прекращении соперничества, но об установлении его рамок и понимании по- настоящему "красных" линий".

Как считают эксперты, "сейчас трудно оценить, есть ли у ведущих политических игроков такое понимание". "Пока кажется, что все они скорее верят в возможность управляемой дестабилизации, когда локальные конфликты становятся способами выяснения отношений "грандов", - указывают они.

"Сегодня "хвосты" научились виртуозно вилять "собаками", и дело не во внезапно обретенной отростками мощи, а в предельно разбалансированной общей обстановке и неупорядоченных отношениях больших стран, - считают авторы доклада. - Раз за разом "управляемая дестабилизация" превращается в бесконтрольные "гибридные" противостояния". "Опасность гибридности в том, что она по определению асимметрична - и по целям, и по средствам, - поясняют эксперты. - Ее основным орудием является непредсказуемость, способность ответить на действия оппонента не зеркально, а как раз там, где он не ждет". "По сравнению с этим холодная война с ее "контролем над вооружениями" и "ограничением потенциалов" выглядит подкупающе простой и понятной", - заключают авторы.