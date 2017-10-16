Доклад клуба "Валдай": мировые державы должны наладить сотрудничество в киберсфере

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мировым державам следует заняться снижением рисков в сфере кибербезопасности, пренебрежение в данном вопросе чревато катастрофическими последствиями. Об этом говорится в докладе Международного дискуссионного клуба "Валдай", опубликованном на сайте клуба в понедельник.

"Даже в условиях идейного разнобоя и упадка институтов наличие у России, США и Китая ядерного оружия колоссальной разрушительной силы возлагает на них наибольшую ответственность за мировые дела, - отмечают эксперты. - Конечно, в нынешней международной атмосфере наивно ожидать прорыва в какой бы то ни было основополагающей договоренности, будь то Вестфаль, Вена, Сан-Франциско или Хельсинки. Но две цели ставить можно и нужно".

Во-первых, это, по мнению авторов, "поддержание ведущими участниками международных отношений режима повышенной осторожности, в том числе и для того, чтобы не подавать дурного примера менее крупным странам". В данном контексте эксперты видят необходимость расширения понятия стратегической стабильности, в которое следует включить новые факторы - ПРО, милитаризацию космоса, цифровую среду. "Нужно коллективно отрабатывать сценарии кризисов и механизмов совместного реагирования на них. Все это должно быть зафиксировано и лежать в планшетах у военных, - убеждены политологи. - Чтобы в случае обострения было понятно, как и кто связывается друг с другом, что делать, а чего не делать ни в коем случае".

Первоочередной задачей эксперты клуба видят снижение рисков в сфере кибербезопасности. "Это максимально трудная область взаимодействия, но она же может стать модельной, поскольку киберсреда впитала в себя многие современные особенности - асимметричность отношений, запутанность вопроса с атрибуцией действий, сложность технологий, отсутствие понятных границ, - подчеркивается в докладе. - И именно поэтому к этому вопросу следует отнестись предельно серьезно, посвятив ему много усилий и времени. Пренебрежение чревато катастрофическими последствиями".