Грызлов: Васильев останется в высшем совете единороссов, несмотря на переезд в Дагестан

Число детей под опекой соцслужб в Англии и Уэльсе стало максимальным за последние 7 летСоциальная ответственность 16 октября, 18:01
Сафиуллин проиграл Бхамбри в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 17:50
Британский актер Рой Дотрис умер на 95-м году жизниКультура 16 октября, 17:47
СК возбудил дело из-за несвоевременного оказания помощи актеру МарьяновуПроисшествия 16 октября, 17:44
Канадские ученые создали бетон со свойствами сталиСоциальная ответственность 16 октября, 17:43
Счетная палата видит риски неисполнения "майских указов" по зарплатам врачам, воспитателямЭкономика и бизнес 16 октября, 17:32
В Мурманске откроют детский технопарк "Кванториум"Общество 16 октября, 17:20
ЮНЕСКО получила нового гендиректора, но может лишиться США и ИзраиляОбщество 16 октября, 17:14
Ученые впервые зарегистрировали гравитационные волны от слияния нейтронных звездНаука 16 октября, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает, что Владимир Васильев, назначенный ранее врио главы Дагестана, продолжит работу в высшем совете партии. Об этом Грызлов заявил в понедельник на расширенном заседании бюро высшего совета.
"Думаю, что Владимир Абдуалиевич в качестве руководителя республики сможет продолжить работу в составе высшего совета", - сказал он.
Грызлов отметил, что за время работы руководителем фракции единороссов в Госдуме Васильев "сумел сплотить депутатский корпус, наладить эффективное взаимодействие фракции и партии". "Его безупречный авторитет позволил выстроить конструктивный диалог с коллегами по парламенту, что способствовало укреплению роли законодательного органа в политической жизни страны", - подчеркнул Грызлов.
Васильев входит в состав бюро высшего совета "Единой России".