Грызлов: Васильев останется в высшем совете единороссов, несмотря на переезд в Дагестан

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Председатель высшего совета "Единой России" Борис Грызлов считает, что Владимир Васильев, назначенный ранее врио главы Дагестана, продолжит работу в высшем совете партии. Об этом Грызлов заявил в понедельник на расширенном заседании бюро высшего совета.

"Думаю, что Владимир Абдуалиевич в качестве руководителя республики сможет продолжить работу в составе высшего совета", - сказал он.

Грызлов отметил, что за время работы руководителем фракции единороссов в Госдуме Васильев "сумел сплотить депутатский корпус, наладить эффективное взаимодействие фракции и партии". "Его безупречный авторитет позволил выстроить конструктивный диалог с коллегами по парламенту, что способствовало укреплению роли законодательного органа в политической жизни страны", - подчеркнул Грызлов.

Васильев входит в состав бюро высшего совета "Единой России".