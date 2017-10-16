Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях против КНДР

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ во исполнение резолюции Совбеза ООН о санкциях в отношении КНДР. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем отмечается, что речь идет о резолюции от 30 ноября 2016 года, принятой в ответ на проведение КНДР ракетно-ядерных испытаний. Указ, объем которого вместе с приложениями составляет почти 40 страниц, уточняет некоторые меры, введенные в 2007 году в связи с резолюцией Совбеза ООН от 14 октября 2006 года. В частности, он содержит перечень из 11 граждан КНДР, связанных с ядерной программой, к которым применяются ограничения. Также к указу прилагается аналогичный список из 10 юридических лиц.
Утвержден перечень материалов, технологий и продукции, поставка которой в КНДР запрещена. Ограничения коснулись и некоторых предметов роскоши, в том числе ковров и гобеленов стоимостью более $500, а также посуды из фарфора или костяного фарфора стоимостью более $100.