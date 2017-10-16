Путин дал ряд поручений по итогам завершения работ по уничтожению химического оружия в РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин дал несколько поручений правительству и Генпрокуратуре по итогам завершения работ по уничтожению химического оружия в РФ. В частности, как сообщает пресс-служба Кремля, к декабрю 2017 года правительство должно будет подготовить и внести в Госдуму проект федерального закона, предусматривающего признание оборотоспособным имущества объектов по уничтожению химического оружия после завершения ими деятельности, для которой они были предназначены.

К декабрю 2018 года кабмин должен представить предложения, направленные на поэтапное вовлечение имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия в хозяйственный оборот в интересах отраслей, связанных с обеспечением обороноспособности и безопасности государства (включая создание производства порохов и взрывчатых веществ, активных фармацевтических субстанций и лекарственных средств, объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности), а также в интересах других отраслей промышленности.

Ко второму кварталу 2018 года правительству поручено включить в государственную программу "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" подпрограмму "Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации" на 2019-2024 годы и определить объемы ее финансирования.

Также кабмину поручено к декабрю 2018 года представить предложения об изменении организационно-правовой формы Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли, предусмотрев отмену прохождения в этом учреждении военной службы.

К апрелю 2018 года правительство должно рассмотреть вопрос о необходимости создания федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности, а к маю 2018 года - вопрос о необходимости внесения в законодательство о концессионных соглашениях изменений, касающихся включения объектов обезвреживания отходов I и II классов опасности в объекты концессионного соглашения.

Кабмин к сентябрю должен будет также принять меры по усилению административной ответственности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обращением с отходами I и II классов опасности, за нарушение требований законодательства в области обращения с отходами.

Поручения Генпрокуратуре

Путин также поручил Генеральной прокуратуре провести к сентябрю 2018 года проверку хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность, связанную с обращением с отходами I и II классов опасности, по соблюдению ими лицензионных требований, установленных законодательством.

К декабрю 2018 года Генпрокуратура должна будет проверить работу хозяйствующих субъектов, в результате деятельности которых образуются отходы I и II классов опасности, по соблюдению ими требований законодательства в области обращения с отходами при осуществлении мероприятий по обезвреживанию и размещению отходов.

Ликвидация химоружия в РФ

В конце сентября президент РФ в режиме телемоста получил доклад о ликвидации последнего боеприпаса из запасов российского химического оружия.

Работа по ликвидации химоружия завершена Россией в полном объеме досрочно.

Тогда же Путин поручил Министерству промышленности и торговли проработать и представить в правительство подпрограмму по устранению последствий ликвидации химического оружия в РФ.

9 октября Путин подписал указ об упразднении Госкомиссии по химическому разоружению, который вступает в силу с 1 декабря 2017 года. Этим же документом были признаны утратившими силу шесть указов президента, касавшихся вопросов химического разоружения.