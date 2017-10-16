"Единая Россия" запустит 10-15 инициатив, в том числе разработку стандартов благосостояния

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" в ближайшее время начнет реализацию 10-15 новых партийных инициатив, разработанных тремя группами Высшего совета партии, среди них разработка стандартов благосостояния, о чем ранее говорила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщил журналистам в понедельник член Бюро Высшего совета партии Юрий Шувалов.

Ранее в понедельник состоялось расширенное Бюро Высшего совета "Единой России", на котором руководители рабочих групп зачитали доклады по трем направлениям работы: благосостояние и социально-экономическое развитие, реализация внешней политики, государственное и политическое строительство. По словам Шувалова, единороссам "дана рекомендация принимать документы, которые будут разработаны до 1 декабря, в качестве основ для подготовки стратегических документов партии".

"Принято решение поддержать ряд инициатив, которые высказывались каждым из координаторов по результатам работы рабочих групп. Думаю, что, как только мы начнем работать с новым составом руководства партии - я имею в виду [секретаря Генерального совета] Андрея Анатольевича Турчака, мы выработаем совместный план реализации этих инициатив в регионах, и наряду с партийными проектами, которых сегодня 26 в партии, более 10-15 инициатив будут запущены", - сказал член Бюро.

Шувалов пояснил, что эти инициативы содержались в докладах трех рабочих групп, возглавляемых членами Высшего совета Владимиром Плигиным, Олегом Бударгиным и Вероникой Крашенинниковой.

"Например, разработка стандартов благосостояния - идея, авторство которой принадлежит Валентине Матвиенко. Мы вышли уже с необходимостью детального расчета того, что должно входить в этот стандарт", - сказал он.

Среди других инициатив единоросс назвал создание площадки под условным названием "Я гражданин", на которой "гражданские активисты могли бы реализовать свою энергию, свою позицию в правовом русле". Координатор рабочей группы по реализации внешней политики Высшего совета Вероника Крашенинникова, по словам Шувалова, предложила создать новый клуб, который стал бы площадкой для диалога "со странами-союзниками и не только".