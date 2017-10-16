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Правительство очертило круг обязанностей ведомств при подготовке к выборам президента

Политика
16 октября, 20:21 UTC+3 МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря

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МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ разработало проект постановления "О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов президента", в котором определило обязанности министерств и ведомств в ходе предвыборной кампании. Документ опубликован в понедельник на портале нормативных правовых актов.

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Как отмечается в пояснительной записке, документ разработан в целях обеспечения подготовки и проведения выборов президента РФ. "Проектом постановления установлены положения, определяющие направления взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и учреждений с избирательными комиссиями различного уровня, осуществляющими подготовку и проведение выборов президента", - говорится в документе.

В частности, проект касается вопросов содействия органов власти при составлении и уточнении списков избирателей, образовании избирательных участков, доставке избирательной документации. Кроме того, в документе обращается внимание на обеспечение избирательных прав лиц с ограниченными возможностями, военнослужащих, содержащихся в СИЗО и т. д.

Что будут делать МВД, ФСБ и МИД

Среди прочего проект постановления предписывает МВД, ФСБ и Росгвардии обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, "в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, по запросам избирательных комиссий - избирательных документов при их перевозке".

Также МВД и Росгвардия должны совместно с органами исполнительной власти субъектов обеспечить оснащение всех помещений для голосования, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, стационарными металлодетекторами. МЧС следует обеспечить пожарную безопасность избирательных комиссий.

МВД, Министерству юстиции, ФСБ, Росгвардии и Роскомнадзору вменяется в обязанность "обеспечить принятие неотложных мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты".

Министерство иностранных дел, согласно проекту постановления, должно будет по запросам ЦИК РФ оказывать содействие в получении сведений о наличии у кандидатов на должность президента гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

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