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В МИД РФ назвали фальшивками сообщения британских СМИ о поставках нефтепродуктов талибам

Политика
16 октября, 20:59 дата обновления: 16 октября, 21:06 UTC+3

В ведомстве отметили, что эти фальшивки направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сообщения британских СМИ о поставках Россией нефтепродуктов талибам - фальшивки, которые направлены на отвлечение внимания международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане. Об этом в понедельник заявили в МИД РФ.

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"В Москве обратили внимание на публикации в газете Times, подхваченные и растиражированные другими британскими СМИ, относительно нового "факта" финансирования Россией Движения талибов (запрещено в РФ), - говорится в комментарии дипведомства. - В статьях со ссылкой на некие неназванные источники в Движении талибов приводятся рассуждения о целях политики Москвы на афганском направлении, а также сообщается о якобы имеющих место безвозмездных поставках Россией нефтепродуктов талибам".

"Полагаем, что указанные фальшивки, как и прежние, направлены на отвлечение внимание международного сообщества от провалов силовой политики НАТО в Афганистане и являются следствием ревнивого отношения к стабилизационным усилиям Москвы и ее региональных партнеров, в том числе по ШОС, на афганском направлении", - подчеркнули в российском дипведомстве.

"Советуем журналистам Times обратить внимание на продолжающиеся полеты вертолетов без опознавательных знаков на контролируемую экстремистами территорию в различных провинциях Афганистана, за которыми, по утверждению самих афганцев, стоят и британские спецслужбы, а также на рост числа погибших мирных жителей в Афганистане в текущем году вследствие в том числе нежелания международной коалиции учитывать уроки прошлых конфликтов и ставки на военную составляющую", - отметили в МИД РФ.

"Вновь подчеркиваем, что Россия не оказывает какой-либо поддержки Движению талибов и последовательно проводит политику помощи правительству Исламской Республики Афганистан и оказания ему всестороннего содействия в становлении в качестве мирного, независимого, стабильного и экономически развитого государства, свободного от терроризма и наркотиков", - обратили внимание в министерстве, добавив, что "указанная статья будет размещена в разделе "Примеры публикаций, тиражирующих недостоверную информацию о России" на сайте МИД РФ как пример очередной дезинформации, распространяемой западными СМИ". 

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