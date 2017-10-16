Лауреатом премии "Валдай" за работу по достижению перемирия в Сирии стал Виталий Наумкин

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СОЧИ, 16 октября. /ТАСС/. Первым лауреатом учрежденной в 2016 году премии Международного дискуссионного клуба "Валдай" стал академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Виталий Наумкин, передает корреспондент ТАСС с церемонии вручения. Премия вручена за работу по достижению перемирия в Сирии.
На премию претендовали еще три человека: в номинации "За труды по истории Российской империи" - член Британской академии, профессор Кембриджского университета Доминик Ливен; в номинации "За вклад в понимание и объяснение происходящих процессов на Украине" - старший научный сотрудник исследовательской корпорации RAND Сэмюэл Чарап и профессор Гарвардского университета Тимоти Колтон.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Валдай", для отбора претендентов создали Академию клуба, куда вошли 30 экспертов. Победителя выбрало жюри из восьми членов ее совета.
Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС председатель Совета Фонда поддержки и развития клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий рассказал, что премия будет вручаться ежегодно за значительный вклад в понимание и объяснение изменений и тенденций в мировой политике. Ее лауреатами могут стать как отдельные авторы, так и экспертные группы.
14-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?" проходит в Сочи 16-19 октября.