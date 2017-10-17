Круглый стол "Минские соглашения: формальное продление закона об особом статусе Донбасса"

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ТАСС
В ТАСС проходит круглый стол, посвященный перспективам развития минского процесса после формального продления Киевом закона об особом статусе Донбасса
Что предусматривают принятые Верховной радой законы, кто несет ответственность за замораживание конфликта и политического урегулирования и чего ждать от нового этапа переговоров в Минске рассказывают председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, и.о. министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова, руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, представитель провозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Верховная рада 6 октября приняла два закона. Один из них формально продлевает срок действия особого статуса местного самоуправления для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а второй провозглашает Донбасс "оккупированной Россией территорией".