МИД РФ: Де Мистура может посетить Москву на текущей неделе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура может посетить Россию на текущей неделе. Об этом сообщили во вторник ТАСС в МИД РФ.

"Такой визит планируется", - подтвердили в российском дипведомстве.