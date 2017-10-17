Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Позиция ЕС по скорейшей передаче Украине контроля над восточной границей как главного элемента выполнения минских соглашений абсолютно неприемлема. Об этом заявил во вторник председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
"Евросоюз фактически говорит следующее: пока контроль над восточной границей [Украины] не будет возвращен, ЕС не будет переходить к пересмотру политики санкций, - сказал он. - Абсолютно нереалистическая задача, потому что процесс может быть длинным. Тогда мы застываем в негативном статус-кво, но не по нашей инициативе".
Пушков назвал такую позицию ЕС фактической блокадой минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе. "Это абсолютно неприемлемая платформа, но она, к сожалению, господствует в политике Запада", - добавил он.
Сенатор указал, что передача контроля Украине над восточной границей является девятым пунктом минских соглашений, в то время как в Европе пытаются представить дело так, что он должен быть осуществлен сразу после после выполнения требований первого пункта о прекращении боевых действий.