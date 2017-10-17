Агентство по рыболовству Калининградской области включили в состав Минсельхоза региона

КАЛИНИНГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Агентство по рыболовству Калининградской области включили в состав регионального Министерства сельского хозяйства, руководитель Агентства Андрей Михалевич назначен на должность первого заместителя министра объединенного ведомства, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Агентство по рыболовству вошло в состав регионального Минсельхоза", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что решение принято в целях оптимизации органов исполнительной власти области и одобрено депутатами областной Думы.

Как отметил врио заместителя председателя правительства области Александр Шендерюк-Жидков, деятельность обоих ведомств направлена на обеспечение продовольственной независимости, обеспечение жителей области продукцией местного производства.

Ранее губернатор области Антон Алиханов отмечал, что работа кабинета министров регионального правительства его устраивает более чем на 90% и принципиальных кадровых перестановок в областном правительстве не планируется. Вместе с тем, он отмечал, что возможна его оптимизация. Согласно сообщению пресс-службы, эта работа будет продолжена.