Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.
"Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы...вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться", - сказала она.
По словам Памфиловой, после истечения этого срока он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. "Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента", - добавила председатель Центризбиркома.
Вместе с тем она отметила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время.
Ранее Памфилова поясняла, что Навальный, который заявлял о намерении баллотироваться на пост президента России, не может быть зарегистрирован кандидатом из-за судимости.
Алексей Навальный был осужден по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") по делу "Кировлеса", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Согласно закону "Об основных гарантиях избирательных прав", гражданин не может участвовать в выборах, если он был приговорен к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеет на день голосования неснятую и непогашенную судимость за эти преступления.
Сам Навальный ранее заявлял, что не видит юридических препятствий для своего участия в выборах президента в марте 2018 года, так как в Конституции России прямо записано, что участвовать в выборах не может тот, кто содержится в местах лишения свободы, а он приговорен условно. Он говорил о намерении обжаловать в Конституционном суде РФ норму закона, запрещающую ему баллотироваться в президенты РФ с непогашенным условным сроком по тяжкой статье.