Врио главы региона предложил депутата Госдумы Панова в сити-менеджеры Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил кандидатуру депутата Государственной Думы Владимира Панова на пост сити-менеджера Нижнего Новгорода в случае перехода на единую вертикаль власти в системе управления городом. Об этом он заявил журналистам во вторник в кулуарах заседания Городской Думы Нижнего Новгорода.

''Владимира Панова, во-первых, я хорошо знаю по прежней работе. Он член кадрового резерва президента страны, нижегородец с опытом работы на федеральном уровне, на муниципальном уровне, на уровне региона. Я считаю, что очень хорошая кандидатура, работоспособный, я видел его в деле, обсуждали соответствующие законопроекты, знаю, как до деталей он вникает в суть проблемы'', - рассказал Никитин, отвечая на вопрос о выборе кандидатуры на пост сити-менеджера.

Депутат Госдумы седьмого созыва, заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов сообщил журналистам, что выводы делать преждевременно, он по-прежнему занимается работой в Госдуме.

''Статус не изменился, я депутат Государственной Думы. Я бы не стал забегать вперед относительно предложения, потому что на сегодняшний день в городской власти все на месте, все работают. Глеб Сергеевич [Никитин] в какой-то степени на сегодняшний день дал мне кредит доверия. Но говорить об этом преждевременно, потому что на самом деле это изменение закона Нижегородской области и безусловно, это позиция депутатов, которые буду принимать решения'', - сообщил Панов журналистам.

Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин предложил региональному парламенту выстроить единую вертикаль в системе управления Нижнего Новгорода вместо существующих главы города и главы администрации. Никитин проинформировал депутатский корпус о том, что такой законопроект планирует внести на их рассмотрение. По словам Никитина, существующая с 2010 года система управления городом не соответствует тем задачам, которые стоят перед Нижним Новгородом. При этом врио главы региона отметил, что система избрания главы города останется прежней.

Президент России Владимир Путин 26 сентября принял отставку 70-летнего Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, который тот занимал на протяжении 12 лет. Временно исполняющим обязанности главы региона президент назначил 40-летнего Глеба Никитина, занимавшего до этого должность первого заместителя главы Минпромторга РФ.