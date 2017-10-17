Лавров надеется, что тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что набирающие силу тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе.

"Я не знаю, какие последствия это [настроения самоопределения в Европе] будет иметь", - сказал министр в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба. "Очень надеюсь, что это не приведет к каким-то потрясениям в Европе", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства также указал на заинтересованность Москвы в стабильном Европейском союзе. "И, наверное, выход [из сложившейся ситуации] заключается в том, чтобы тенденцию к дальнейшей интеграции все-таки сопрягать с настроениями, которые сейчас проявляются в целом ряде стран в пользу возвращения к большему суверенитету", - отметил он.

"В Брюссель, в центральные структуры Евросоюза, было делегировано немало компетенций, - напомнил Лавров. - Еврокомиссия, как, наверное, любое бюрократическое образование, стремится эти компетенции не просто использовать, но и наращивать, не всегда получая на это добро стран-членов, следует обратная реакция".

Кроме того, министр высказал предположение, что Евросоюз ждет "достаточно непростой, но полезный процесс нахождения золотой середины между централизацией целого ряда компетенций и большим уважением суверенитета и национальных прав государств-членов".