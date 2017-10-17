Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров: в ближайшие год-два достичь договоренности по реформе СБ ООН нереально

Политика
17 октября, 12:21 UTC+3 СОЧИ 17, октября. /ТАСС

В то же время министр иностранных дел России отметил, что работа в этом направлении постепенно продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН возможна только на основе консенсуса, в ближайшие год-два достичь его нереально. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.

Смотрите также
Здание ООН в Нью-Йорке

Как предлагали реформировать ООН. Досье

"Реформа Совета Безопасности - это процесс, который может быть осуществлен только на основе консенсуса, как собственно постановила Генеральная Ассамблея, когда этот процесс начинала, - сказал он. - Дело это непростое. Я думаю, что в ближайший год-два нереально достичь договоренности".

Глава МИД РФ добавил, что работа в направлении реформы СБ ООН все же постепенно продолжается. "Интересы всех стран уже услышаны и поняты, - продолжил он. - Мы выступаем за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира - Африка, Азия, Латинская Америка - явно недопредставлены в составе этого главного органа в системе ООН".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Дмитрия Пескова
2
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский
3
Памфилова: Навальный сможет баллотироваться после 2028 года
4
Более 5 тыс. человек вышли на акцию протеста возле Верховной рады в Киеве
5
Роналду стал вторым в списке самых высокооплачиваемых европейских звезд
6
Пушков: позиция ЕС по передаче Киеву контроля над границей неприемлема
7
ЕСПЧ не нашел политики в деле "Ив Роше" в отношении братьев Навальных
Темы дня
Новости партнеров
Реклама