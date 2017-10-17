Лавров: в ближайшие год-два достичь договоренности по реформе СБ ООН нереально

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Реформа Совета Безопасности ООН возможна только на основе консенсуса, в ближайшие год-два достичь его нереально. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.
"Реформа Совета Безопасности - это процесс, который может быть осуществлен только на основе консенсуса, как собственно постановила Генеральная Ассамблея, когда этот процесс начинала, - сказал он. - Дело это непростое. Я думаю, что в ближайший год-два нереально достичь договоренности".
Глава МИД РФ добавил, что работа в направлении реформы СБ ООН все же постепенно продолжается. "Интересы всех стран уже услышаны и поняты, - продолжил он. - Мы выступаем за то, чтобы главной задачей реформы было исправление ситуации, когда развивающиеся регионы мира - Африка, Азия, Латинская Америка - явно недопредставлены в составе этого главного органа в системе ООН".