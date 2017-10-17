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Лавров: правительство РФ подготовило хороший план решения социальных проблем

Политика
17 октября, 12:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, октября. /ТАСС

По словам главы внешнеполитического ведомства России, эти вопросы были осложнены, когда были введены "нелегитимные санкции в практику наших отношений с Европой и другими западными странами"

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Правительство России подготовило хороший план решения социальных проблем, с аналогичными вызовами предстоит столкнуться и другим странам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба.

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"У нас есть свои программы решения социальных проблем, - сказал он. - Они были осложнены периодом, когда изменилась мировая конъюнктура, когда были внедрены нелегитимные санкции в практику наших отношений с Европой и другими западными странами".

"Но сейчас, мне кажется, у правительства есть хороший план движения вперед, одобренный президентом, - продолжил Лавров. - И решение социальных проблем президент Путин считает одним из наших приоритетов".

Глава МИД РФ при этом отметил, что с необходимостью решения социальных и экономических проблем сталкиваются и другие страны, но давать им каких-то советов не стал. "Какие планы будут выстраивать и как эти цели будут достигать в Европе - мне трудно судить, но я уверен, что об этом там тоже думают, - сказал он. - И то, что сейчас происходит во Франции в связи с инициативой президента [Эмманюэля] Макрона о реформе трудового законодательства - достаточно ясный индикатор, что это не будет простым процессом".

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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