Нарышкин: Белоруссия и Россия должны тесно сотрудничать в условиях общих угроз

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Белоруссии и России должны усилить взаимодействие в реалиях сложной международной обстановки. Об этом заявил во вторник журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент ТАСС с места проведения встречи.

"Ситуация не очень простая в связи с усложняющейся международной обстановкой, рядом кризисных явлений, в том числе в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, - сказал Нарышкин. - Это обязывает нас работать плотнее, добиваться тех целей, которые стоят перед нашими странами".

По его словам, "перед странами стоят общие угрозы - международный терроризм, киберпреступность, информационные угрозы, неправовой санкционный режим в отношении стран". "Поэтому преодолевать эти угрозы лучше вместе, чем мы и занимается", - сказал Нарышкин.

Он рассказал, что встреча с президентом была посвящена вопросам взаимодействия двух служб - Комитета госбезопасности Белоруссии и Службы внешней разведки России. "Мы работаем в атмосфере доверия, равноправия и взаимного доверия", - сказал Нарышкин. По его словам, президенты двух стран поддерживают тесное сотрудничество спецслулужб.

Нарышкин сообщил, что сегодня в Минске проходит совместная коллегия КГБ и СВР.