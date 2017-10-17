Нарышкин: Белоруссия и Россия должны тесно сотрудничать в условиях общих угроз

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МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Спецслужбы Белоруссии и России должны усилить взаимодействие в реалиях сложной международной обстановки. Об этом заявил во вторник журналистам директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент ТАСС с места проведения встречи.
"Ситуация не очень простая в связи с усложняющейся международной обстановкой, рядом кризисных явлений, в том числе в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, - сказал Нарышкин. - Это обязывает нас работать плотнее, добиваться тех целей, которые стоят перед нашими странами".
По его словам, "перед странами стоят общие угрозы - международный терроризм, киберпреступность, информационные угрозы, неправовой санкционный режим в отношении стран". "Поэтому преодолевать эти угрозы лучше вместе, чем мы и занимается", - сказал Нарышкин.
Он рассказал, что встреча с президентом была посвящена вопросам взаимодействия двух служб - Комитета госбезопасности Белоруссии и Службы внешней разведки России. "Мы работаем в атмосфере доверия, равноправия и взаимного доверия", - сказал Нарышкин. По его словам, президенты двух стран поддерживают тесное сотрудничество спецслулужб.
Нарышкин сообщил, что сегодня в Минске проходит совместная коллегия КГБ и СВР.