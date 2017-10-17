ЦИК: довыборы в Думу по одномандатным округам могут пройти в один день с президентскими

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова не исключила, что дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам могут пройти в один день с выборами главы государства.
"Может быть", - сказала она во вторник, отвечая на вопрос ТАСС о возможности проведения довыборов в Думу по одномандатным округам одновременно с президентскими.
Памфилова также отметила ,что "вопрос об изменении [времени проведения] единого дня голосования есть на повестке дня, разные варианты предлагаются, кто-то предлагает все [выборы] сделать в апреле, кто-то - в октябре", - сказала она. "В любом случае это вопрос дискуссионный. Мы такие предложения соберем, а законодатели решат", - заключила Памфилова.
Выборы президента РФ должны состояться в марте 2018 года. Как ранее поясняли в ЦИК, довыборы в Госдуму по одномандатным округам должны пройти в ближайший единый день голосования - в сентябре 2018 года.
Сейчас единый день голосования, когда проходят выборы глав регионов и законодательных собраний субъектов, а также муниципальные выборы, проводится во второе воскресенье сентября, а в год думских выборов - одновременно с ними, в третье воскресенье сентября.