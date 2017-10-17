В Совфеде сообщили, что Россия ежедневно испытывает сотни тысяч кибератак

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Россия ежедневно испытывает сотни тысяч кибератак, до 30% таких вторжений происходит с территории США. Об этом сообщил во вторник на заседании ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, председатель временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Ежедневно Россия испытывает сотни очень серьезных кибернетических атак. У нас есть статистика. С территории США примерно 30% атак происходит в отношении России, а с территории РФ в сторону США - 2%. Это официальные данные, которые неоднократно подтверждались разными измерениями", - сказал сенатор.

Климов отметил, что именно россияне предлагали в свое время более серьезно отнестись к возможностями информационных и киберсистем, говорили о необходимости их регулирования. По его словам, США недавно было предложено "создать специальную комиссию, которая бы рассмотрела вопросы, вызывающие взаимный интерес и взаимные проблемы". "Но, к сожалению, Вашингтон Москве не ответил, хотя мы по-прежнему готовы такого рода комиссию создать как раз для укрепления и расширения зон доверия", - заверил сенатор.

От отметил, что все кибератаки можно разделить на две большие группы: одна - это обычные преступления коммерческого характера или случаи недобросовестной конкуренции, а другая - это "ведение войн политического характера, в том числе вмешательство во внутренние дела".

Климов напомнил, что в Совфеде была образована комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, в том числе и с помощью информационных технологий. "Мы не боремся ни с Западом, ни с Югом, ни с Востоком, в отличие от Советского Союза и США, Российская Федерация не занимается экспортом идеологии", - сказал политик. По его словам, Россия отделяет обмен опытом и знаниями от непосредственного вмешательства, попыток силовым путем "навязать те или иные ценности".

"Мы понимаем, что проблема кибератак носит глобальный характер, одной стране очень трудно ответить на эти вызовы современности. И в этом плане мы видим решение в международном сотрудничестве. Мы за расширение зоны доверия, [за] выработку совместных шагов по преодолению этих угроз", - сказал Климов, добавив, что комиссия Совфеда готова сотрудничать по этим вопросам со всеми странами и континентами, а также международными организациями и объединениями.