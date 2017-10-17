Слуцкий: решение ЕСПЧ по делу Навальных и "Ив Роше" политизировано в любом случае

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу братьев Навальных и "Ив Роше" в любом случае носит политизированный характер. Об этом ТАСС во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Решение по делу Навальных, как и многие другие последние вердикты ЕСПЧ, в любом случае носит политизированный оттенок, хотя и компенсация присуждена меньше, чем запрашивалась в жалобе братьев", - подчеркнул он.

Слуцкий пояснил, что Алексей Навальный был представлен в ЕСПЧ как лидер оппозиции, борец с коррупцией, "а не как человек, нарушивший российский закон".

Кроме того, глава комитета обратил внимание, что жалоба Навальных была рассмотрена гораздо быстрее стандартных сроков обсуждения подобных дел в Страсбургском суде, и добавил, что у России есть в любом случае право на обжалование этого решения.

Этот же факт отметила в беседе с ТАСС адвокат Людмила Айвар. "Обычно ЕСПЧ рассматривает дела 7-10 лет: и актуально значимые, где большое количество жертв, и когда заявители пишут о рассмотрении в приоритетном порядке", - пояснила она.

По мнению адвоката, быстрое рассмотрение данного дела "связано с какими-то не совсем правовыми вопросами, потому что ни жизни, ни здоровью Навального ничего не угрожает". Она предположила, что сроки рассмотрения данного дела могут быть связаны с заявлениями Алексея Навального о намерении участвовать в выборах президента РФ в марте 2018 года. "Скорее всего, это связано с вопросом участия Навального в выборах", - допустила Айвар.

ЕСПЧ во вторник присудил российское государство выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тыс., рассмотрев их жалобу по уголовному делу, связанному с деятельностью компании "Ив Роше". Суд постановил выплатить истцам компенсацию на общую сумму €75 971 и 460 тыс. рублей. Эта компенсация оказалась меньше, чем запрошенная при подаче жалобы.