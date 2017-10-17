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Матвиенко: Россия не может допустить, чтобы закон о языках вступил в силу на Украине

Политика
17 октября, 14:45 UTC+3

Спикер Совфеда заявила, что закон грубейшим образом нарушает все международные документы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Россия предпримет все меры, чтобы вынудить Украину убрать из закона об образовании все дискриминационные нормы. Об этом заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Госсобрания Венгрии Ласло Кевером на полях 137-й ассамблеи МПС.

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"Мы будем действовать, чтобы вынудить Украину соответствовать европейским ценностям и изменить этот закон, убрать все дискриминационные меры", - сказала Матвиенко.

По словам Матвиенко, Россия не может допустить, чтобы данный закон мог вступить в силу на Украине. "Потому что он грубейшим образом нарушает все международные документы, конвенции, которые гарантируют и требуют от всех государств строго соблюдения прав национальных меньшинств", - сказала она.

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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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