Медведев: РФ и Люксембургу необходимо по восходящей развивать отношения

СКОЛКОВО, 17 октября. /ТАСС/. Россия и Люксембург в силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между странами развивались по восходящей, в максимально благоприятном ключе. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на переговорах с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем.

Глава российского правительства поблагодарил премьера Люксембурга за то, что он принял участие в форуме "Открытые инновации". "Хочу вас поблагодарить, что вы приехали на наш форум "Открытые инновации", по-моему, было интересно. Нас, конечно, немножко напугали, но мы так не сдадимся. Искусственный интеллект это, конечно, хорошо, но пока в наших силах предпринять дополнительные усилия, чтобы отношения между двумя нашими странами развивались по восходящей в максимально благоприятном ключе", - сказал Медведев.

Он предложил своему коллеге после того, как на форуме им "обрисовали наше будущее, перейти к более прозаическим вопросам, которые касаются текущего состояния отношений между Россией и Люксембургом". Глава российского кабмина напомнил, что уже встречался с Беттелем в Сочи и Улан-Баторе, в ходе этих встреч стороны констатировали, что связи между двумя странами развиваются весьма благоприятно.

Беттель также отметил, что премьеры проводят уже третью встречу и это является хорошим знаком для развития отношений двух стран.

Премьер Люксембурга рассказал, что планирует 18 октября посетить Тамбовскую область, где примет участие в мемориальной церемонии у памятника люксембуржцам, насильственно призванным во время второй мировой войны в ряды германского вермахта и впоследствии расстрелянным в советском плену. По словам премьера, тогда погибли 167 граждан Люксембурга. Беттель отметил, что для его государства это значимая потеря, позитивно оценив, что архивы двух государств подписали соглашение, которое позволит Люксембургу получить документы этих погибших. Он рассказал премьеру России, что в делегации Люксембурга, которая приехала в этот раз в РФ, находится 93-летний люксембуржец, который в те годы оказался в плену под Тамбовом. "Я очень рад, что это соглашение между архивами позволит нам лучше узнать нашу историю, связывающую наши страны", - сказал Беттель.

Медведев назвал очень важным то, что Люксембург "уделяет такое внимание истории и урокам, которые преподнесла Вторая мировая война". "Мы это ценим и считаем, что это очень полезно", - заключил он.

Премьеры двух стран затем продолжили двустороннюю беседу без журналистов. После нее запланированы переговоры в расширенном составе в формате официального обеда.