Володин назвал Силуанова единомышленником депутатов ЕР

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал во вторник министра финансов РФ Антона Силуанова единомышленником депутатов "Единой России", с которым тем не менее можно спорить.
В нижней палате парламента в среду проходит заседание фракции "Единая Россия" по проекту федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 -2020 годов. Силуанов, а также глава Счетной палаты Татьяна Голикова принимают в нем участие.
"Антон Германович Силуанов был единственным сотрудником Минфина, который вступил инициативно в партию "Единая Россия" из должности начальника департамента. Потом стал замминистра и стал министром", - заявил Володин. Исходя из этого, по мнению спикера, складывается отношение министра к депутатам Госдумы.
"Чтобы вы понимали, что спорить мы с ним можем, но он наш единомышленник", - отметил спикер, слова которого были встречены аплодисментами единороссов.
"А Татьяна Алексеевна [Голикова] - самый большой единомышленник. Она в душе это все носит", - добавил с улыбкой Володин. На это глава Счетной палаты ответила, что является "беспартийной по должности". "Не могу принадлежать ни к какой партии", - указала Голикова.