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Патрушев обсудил с советником премьера Ирака вопросы безопасности на Ближнем Востоке

Политика
17 октября, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча секретаря Совета безопасности РФ с Фалихом аль-Файядом состоялась в Москве

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Фалих Аль-Файяд обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Ираке", - говорится в сообщении.

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