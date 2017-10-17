Патрушев обсудил с советником премьера Ирака вопросы безопасности на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом аль-Файядом. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"Николай Патрушев и Фалих Аль-Файяд обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, в том числе ситуацию в Ираке", - говорится в сообщении.