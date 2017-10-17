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Захарова сообщила, что посетит Сербию в 2018 году

Политика
17 октября, 17:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 17, октября. /ТАСС

Представитель МИД РФ сообщила, что в ходе визита планирует обсудить возможности ведения информационного взаимодействия

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова может посетить Сербию в начале 2018 года. Об этом она сообщила во вторник, выступая на сессии первого Глобального форума молодых дипломатов, который проходит на полях Всемирного форума молодежи и студентов.

"Что касается выстраивания взаимодействия России и Сербии на информационном направлении, я могу вам раскрыть секрет: обещала [главе МИД Сербии Ивицу] Дачичу посетить Сербию, - сказала Захарова. - Скорее всего, это будет после Нового года. Думаю, мы поговорим в том числе и в МИД Сербии о том, как мы можем вести информационное взаимодействие".

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Персоны
Дачич, Ивица Захарова, Мария Владимировна
Темы
Российско-сербские отношения
Страны
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