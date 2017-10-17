Лавров обсудил с главой МИД Киргизии ситуацию в центральноазиатском регионе

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Киргизии Эрлан Абдылдаев провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в центральноазиатском регионе. Об этом сообщили в МИД РФ.

"Министры обменялись мнениями по ряду вопросов двустороннего сотрудничества и обсудили ситуацию в центральноазиатском регионе", - информировали в министерстве.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны.