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Лукашевич: последние действия Рады по Донбассу полностью противоречат "Минску"

Политика
17 октября, 20:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Киев не делает ничего из того, что должен делать соответствии с договоренностями, подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ

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Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

© Илья Питалев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Последние законодательные инициативы по Донбассу, принятые Верховной радой, полностью противоречат минским соглашениям по урегулированию ситуации на востоке страны.

Об этом заявил во вторник постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала "Россия 24".

"Все, что делает Рада и нынешняя политическая власть, идет в полном противоречии с минскими соглашениями. Все, что должна киевская власть делать в соответствии с минскими договоренностями, она не делает, - сказал он. - Поэтому все эти попытки развернуть вспять политическое урегулирование могут вообще опрокинуть всю конструкцию минских соглашений".

Украинские парламентарии 6 октября в первом чтении проголосовали за внесенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса, который предусматривает признание региона оккупированной территорией, создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта, а также дает президенту право задействовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента.

Также в этот день Верховная рада приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса.

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Порошенко, Петр Алексеевич Лукашевич, Александр Казимирович
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