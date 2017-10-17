Рябков: Москва подтверждает свою приверженность атомному соглашению по Ирану

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Москва подтверждает свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по Ирану и намерена придерживаться своих обязательств. Об этом заявили во вторник в МИД РФ по итогам участия заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в открытии российско-иранского международного семинара "25 лет сотрудничества между Россией и Ираном в сфере применения атомной энергии в мирных целях: новые перспективы в соответствии с Приложением III к Совместному всеобъемлющему плану действий".

Как указали в дипведомстве, в выступлении Рябкова "подтверждена приверженность российской стороны плану действий и намерение придерживаться своих обязательств по нему". "Он подчеркнул важность полноценной реализации заложенного в СВПД потенциала, в том числе восстановления нормальных условий для торгово-экономического сотрудничества с Ираном и начала практической работы по проектам, приведенным в Приложении III", - отметили в МИД РФ.

В ведомстве также сообщили, что "на семинар были приглашены представители всех государств - участников СВПД, Евросоюза, а также МАГАТЭ". "Задача семинара состоит в том, чтобы подвести промежуточные итоги 25-летнего взаимодействия России и Ирана в области мирного атома и наметить новые направления для его дальнейшего расширения и углубления в рамках реализации СВПД", - пояснили в министерстве.

"Организаторами мероприятия выступили совместно Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" и МИД России", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.