Эксперт: Россия станет главным гарантом безопасности в новом миропорядке

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СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия станет главным балансиром и поставщиком безопасности как на Евразийском пространстве, так и во всем мире. Такое мнение выразил во вторник декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов в ходе 14-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?".
"Мы будем двигаться в направлении создания большого Евразийского пространства мира и сотрудничества, в котором главным игроком будет Китай, но Россия будет главным балансиром и главным поставщиком безопасности как в этом пространстве, так и во всем остальном мире", - считает он.
Россия, отметил эксперт, уже взяла на себя такую роль. "Мы остановили расширение западных союзов, которое вело бы к войне, мы остановили череду дестабилизирующих цветных революций, мы сдерживаем довольно бесшабашное или фривольное поведение США", - заявил он.
Как указал Караганов, формирование нового мирового порядка происходит через трансформацию региональных подсистем международных отношений. Так, по его словам, уходит миропорядок Большого Ближнего Востока, который был установлен постколониальными державами и поддерживался Советским Союзом и США. "Сейчас США уходят оттуда, ситуация по многим причинам глубоко дестабилизируется, и мы находимся на пороге длинного периода выработки на Большом Ближнем Востоке нового регионального порядка", - заметил эксперт.
Кроме того, глубокую трансформацию переживают отношения США и Европы. "Соединенным Штатам Америки больше не нужна так Европа, они хотят заняться собой, а не все более дорогим и все менее выгодным поддержанием миропорядка, в том числе в отношениях внутри атлантического мира. Европа все больше рассматривается как конкурент, она все менее способна заниматься внешним миром и помогать США", - сказал Караганов, добавив, что кризис переживает и сам Евросоюз.
По оценке эксперта, деградация старой системы продлится еще около 15 лет и будет сопровождаться идеологическим противостоянием, которое уже сейчас "гораздо острее, чем в годы холодной войны". "Китаю, России, Индии при всех сложностях нравится, куда идет мир. Нашим западным партнерам - нет, они защищают себя, свой образ жизни, идеологию, политическую систему", - заметил он. Таким образом, подчеркнул Караганов, ситуация в ближайшие 10-15 лет будет крайне нестабильной.
Новый мировой порядок, полагает эксперт, будет строиться вокруг двух центров: большого евразийского вокруг китайского проекта "Один пояс - один путь", к которому в той или иной мере примкнет Россия в качестве самостоятельного центра, и центра, который будет сформирован вокруг США. При этом, указал Караганов, за Европу, которая уже не сможет стать самостоятельным центром, развернется борьба. "Европейский центр мог бы состояться, только если бы Россия и Европа объединились. Этот исторический момент мы уже прошли", - заявил он.
По мнению эксперта, факторами, препятствующими становлению такого мироустройства, могут стать попытки Китая стать гегемоном в Евразии, а также конфликты в регионе, прежде всего между Индией и Пакистаном и Китаем и Индией. При этом, подчеркнул Караганов, "совершенно очевидно", что в Евразии будут провоцировать крупную войну, и мир "уже давно за опасной чертой".
В этих условиях, указал он, необходимо как можно скорее начать многосторонние переговоры об укреплении стратегической стабильности. "Сейчас Россия и США пытаются что-то начать, но такие переговоры могут быть эффективными, только если к ним примкнут другие великие державы, в первую очередь Китай", - убежден эксперт.