Эксперт: Россия станет главным гарантом безопасности в новом миропорядке

СОЧИ, 17 октября. /ТАСС/. Россия станет главным балансиром и поставщиком безопасности как на Евразийском пространстве, так и во всем мире. Такое мнение выразил во вторник декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов в ходе 14-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Созидательное разрушение: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок?".

"Мы будем двигаться в направлении создания большого Евразийского пространства мира и сотрудничества, в котором главным игроком будет Китай, но Россия будет главным балансиром и главным поставщиком безопасности как в этом пространстве, так и во всем остальном мире", - считает он.

Россия, отметил эксперт, уже взяла на себя такую роль. "Мы остановили расширение западных союзов, которое вело бы к войне, мы остановили череду дестабилизирующих цветных революций, мы сдерживаем довольно бесшабашное или фривольное поведение США", - заявил он.

Крушение миропорядка

Как указал Караганов, формирование нового мирового порядка происходит через трансформацию региональных подсистем международных отношений. Так, по его словам, уходит миропорядок Большого Ближнего Востока, который был установлен постколониальными державами и поддерживался Советским Союзом и США. "Сейчас США уходят оттуда, ситуация по многим причинам глубоко дестабилизируется, и мы находимся на пороге длинного периода выработки на Большом Ближнем Востоке нового регионального порядка", - заметил эксперт.

Кроме того, глубокую трансформацию переживают отношения США и Европы. "Соединенным Штатам Америки больше не нужна так Европа, они хотят заняться собой, а не все более дорогим и все менее выгодным поддержанием миропорядка, в том числе в отношениях внутри атлантического мира. Европа все больше рассматривается как конкурент, она все менее способна заниматься внешним миром и помогать США", - сказал Караганов, добавив, что кризис переживает и сам Евросоюз.

По оценке эксперта, деградация старой системы продлится еще около 15 лет и будет сопровождаться идеологическим противостоянием, которое уже сейчас "гораздо острее, чем в годы холодной войны". "Китаю, России, Индии при всех сложностях нравится, куда идет мир. Нашим западным партнерам - нет, они защищают себя, свой образ жизни, идеологию, политическую систему", - заметил он. Таким образом, подчеркнул Караганов, ситуация в ближайшие 10-15 лет будет крайне нестабильной.

Избежать большой войны

Новый мировой порядок, полагает эксперт, будет строиться вокруг двух центров: большого евразийского вокруг китайского проекта "Один пояс - один путь", к которому в той или иной мере примкнет Россия в качестве самостоятельного центра, и центра, который будет сформирован вокруг США. При этом, указал Караганов, за Европу, которая уже не сможет стать самостоятельным центром, развернется борьба. "Европейский центр мог бы состояться, только если бы Россия и Европа объединились. Этот исторический момент мы уже прошли", - заявил он.

По мнению эксперта, факторами, препятствующими становлению такого мироустройства, могут стать попытки Китая стать гегемоном в Евразии, а также конфликты в регионе, прежде всего между Индией и Пакистаном и Китаем и Индией. При этом, подчеркнул Караганов, "совершенно очевидно", что в Евразии будут провоцировать крупную войну, и мир "уже давно за опасной чертой".

В этих условиях, указал он, необходимо как можно скорее начать многосторонние переговоры об укреплении стратегической стабильности. "Сейчас Россия и США пытаются что-то начать, но такие переговоры могут быть эффективными, только если к ним примкнут другие великие державы, в первую очередь Китай", - убежден эксперт.