Путин проведет в Сочи переговоры с президентом Хорватии

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится в Сочи с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович, которая будет находиться в России с официальном визитом 18-20 октября по приглашению российского лидера.

Как сообщила пресс-служба Кремля, "в ходе переговоров состоится обсуждение состояния и перспектив развития российско-хорватского сотрудничества, а также обмен мнениями по ключевым международным вопросам". По итогам встречи запланировано подписание ряда двусторонних документов.

В четверг, 19 октября с президентом Хорватии в Москве встретится премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ожидания от переговоров

5 октября на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ послами ряда стран, в том числе Хорватии, Путин выразил надежду, что в ходе предстоящего визита его хорватской коллеги в Россию удастся достичь договоренностей в политической, экономической и гуманитарной сферах, включая решения вопросов об открытии в Загребе российского центра науки и культуры. Президент РФ тогда также напомнил, что в этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и Хорватией (РФ признала Республику Хорватия в феврале 1992 года, дипломатические отношения установлены 25 мая 1992 года).

Хорватия является парламентской республикой, полномочия президента в ней ограничены, но не являются сугубо представительскими. Колинда Грабар-Китарович была избрана главой государства в 2015 году, став самым молодым президентом и первой женщиной на этом посту в истории Хорватии.

Двусторонние отношения

В Россию Грабар-Китарович в качестве президента своей страны приедет впервые, однако она уже посещала РФ в 2006 году как глава МИД. Всего начиная с 2000 года руководители Хорватии совершали визиты в Россию семь раз. В частности, в 2014 году на тот момент президент Хорватии Иво Йосипович присутствовал на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Сочи.

Базовым документом для торгово-экономических отношений двух стран является подписанное в 2010 году и вступившее в силу в 2014 году межправительственное соглашение об экономическом и научно-техническом сотрудничестве. Этим соглашением была учреждена новая Российско-хорватская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (заменила созданную в 1993 году). Ее первая сессия прошла в Москве 3 октября 2017 года.

В прежние годы Россия стабильно входила в восьмерку крупнейших внешнеторговых партнеров Хорватии, однако в 2015-2016 годах взаимный товарооборот существенно сократился - с $1,9 млрд до $808 млн. Это связано, прежде всего, с санкциями ЕС, введенными против России в 2014 году и ее ответными мерами, а также с падением цен на энергоносители. Экономические потери Хорватии от санкций и контрмер РФ в 2014-2017 годах составили около $334 млн. Между тем, в январе - июле 2017 года рост показателей российско-хорватского товарооборота составил 63%.

Россия поставляет в Хорватию нефть и газ, другие товары, а объем российских инвестиций в хорватскую экономику в 1993-2016 годах составил €390,5 млн (в основном, в сферы туризма и недвижимости). Хорватские инвестиции в РФ за этот же период превысили €100 млн.

Пик российского туристического потока в Хорватию - 200 тыс. человек - был зафиксирован в 2012 году, однако затем этот показатель снизился, в частности, из-за присоединения Загреба к Шенгенскому пространству и введения виз для россиян. В 2016 году Хорватию посетили 120 тыс. туристов из России.