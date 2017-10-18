В Архангельске пройдет министерская сессия стран Баренцева региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 октября. /ТАСС/. В Архангельске 18-19 октября пройдет министерская сессия стран Бареанцева/Евроарктического региона (БЕАР). Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.
"В столице Поморья соберутся министры иностранных дел России, Швеции, Норвегии, Финляндии, послы государств-участников Баренцева/Евроарктического совета, представители стран-участниц Баренцева сотрудничества - Дании и Исландии, Европейского союза, Международного Баренцева секретариата, губернаторы северных регионов России и стран БЕАР", - говорится в сообщении.
В рамках сессии 19 октября Россия передаст Швеции национальное председательство в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Председательство в СБЕР осуществляется поочередно Россией, Норвегией, Финляндией и Швецией на условиях ротации сроком на два года. Председательство в Региональном Баренцевом совете перейдет от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).
Архангельская область в 2013-2015 годах была председателем в Баренцевом региональном совете и получила высокую оценку со стороны стран-участниц Баренцева/ Евроарктического региона и Министерства иностранных дел России.