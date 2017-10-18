Матвиенко: Россия должна максимально использовать площадку МПС

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Россия должна максимально использовать площадку Межпарламентского союза (МПС) для влияния на парламентское измерение мировых процессов. Такое мнение высказала председатель 137-й ассамблеи МПС, спикер Совета Федерации в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"МПС - это универсальная площадка для диалога парламентариев со всего мира", - заявила Матвиенко, отметив, что эта площадка "политически не ангажирована". "Здесь нет доминирования какой-либо страны либо группы стран, как мы это наблюдаем в других международных парламентских структурах, поэтому здесь и создана такая свободная атмосфера, каждый может высказывать свою позицию, вносить резолюции, решения, никто никому не мешает в этом", - пояснила она.
"Поэтому мы, Федеральное собрание РФ, считаем, что мы должны максимально использовать эту международную парламентскую площадку для влияния на мировые процессы, я имею в виду их парламентское измерение", - подчеркнула спикер Совфеда.
Матвиенко, в частности, напомнила, что "за совсем короткое время" Россия добилась принятия очень важных резолюций в МПС, в том числе резолюции по недопустимости вмешательства в дела зарубежных суверенных государств, резолюции с осуждением каких-либо ограничений для диалога, санкций против парламентариев. "Ведь ни одна иная международная парламентская структура не приняла таких резолюций", - обратила внимание Матвиенко.