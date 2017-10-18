Россия призвала США немедленно уничтожить свое химическое оружие

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Россия, уничтожившая в сентябре последние запасы химического оружия, призвала во вторник США и другие страны "немедленно последовать" своему примеру и ликвидировать арсеналы подобных вооружений. Выступая на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков назвал это событие историческим, предложив зафиксировать его в резолюции Генассамблеи.

"Вы знаете, что нам по наследству достался крупнейший в мире арсенал этого вида оружия массового уничтожения, и мы с честью справились с задачей его ликвидации, тем самым еще раз наглядно подтвердив приверженность России неукоснительному соблюдению своих обязательств по международным договорам", - сказал дипломат. По его словам, ликвидация Россией своего химического арсенала - это "историческая веха для всего международного сообщества".

"Вместе с тем на этом никак нельзя останавливаться. Мы призываем все остальные страны, все еще обладающие химическим оружием, незамедлительно последовать примеру России. В первую очередь это касается государства - инициатора конвенции, которое всегда было самым активным проводником его идей, когда это касалось других государств, а теперь почему-то само остается самым крупным обладателем химического оружия", - отметил Ермаков, выразив недоумение попытками США "бросить тень на уже имеющиеся великие достижения других государств, таких как Сирия".

США подтвердили сроки ликвидации химоружия

Отвечая российскому коллеге, постоянный представитель США на женевской конференции по разоружению Роберт Вуд подтвердил, что его страна "привержена уничтожению оставшихся химических запасов к концу 2023 года". Кроме того, он напомнил, что Соединенные Штаты принимали активное участие в ликвидации российской программы химического оружия, выделив на эти цели $1 млрд.

Ермаков в своем выступлении отметил роль США, а также целого ряда других стран, включая Великобританию, Италию, Канаду, Нидерланды, Новую Зеландию, Польшу, ФРГ и Францию. "Мы признательны всем партнерам за оказанное нам содействие", - отметил он. "Теперь, когда этот титанический труд уже позади, можно без преувеличения сказать, что ликвидация Россией своего химического арсенала - это историческая веха для всего международного сообщества. Мы рассчитываем, что это должным образом будет отражено в резолюции нынешней сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Конвенции о запрещении химоружия", - отметил дипломат.

Заместитель директора департамента РФ также напомнил о российской инициативе по запуску переговоров по выработке конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, констатировав, что "в первых рядах сомневающихся" стоят США и другие страны, которые "бездоказательно обвиняют правительство Сирии" в применении боевых отравляющих веществ против собственного народа. Он призвал все страны работать "в духе компромисса" и учитывать не только собственные соображения, но и общие незыблемые интересы международной безопасности и стратегической стабильности.

Химическое оружие РФ и США

Россия подписала Конвенцию о запрещении химоружия 13 января 1993 года и ратифицировала ее 5 ноября 1997 года. В соответствии с ней страна задекларировала наличие почти 40 тыс. тонн химоружия и обязалась его полностью уничтожить. 27 сентября последний боеприпас химического оружия был уничтожен на объекте в Кизнере (Удмуртия), а инспекторы ОЗХО официально подтвердили полную ликвидацию Россией всех своих запасов отравляющих веществ. Изначально предполагалось, что этот процесс и в США, и в РФ завершится в 2012 году, но сроки неоднократно сдвигались.

По данным американской Ассоциации по контролю над вооружениями, США к настоящему времени ликвидировали примерно 90% своего запаса боевых отравляющих веществ, который составлял порядка 28 тысяч тонн. В сентябре глава ассоциации Дэрил Кимболл в беседе с ТАСС не исключил, что США вновь могут обратиться к ОЗХО с просьбой о продлении сроков утилизации своего арсенала химоружия.